Visite guidée le clocher de Trescalan Trescalan La Turballe

Visite guidée le clocher de Trescalan

Trescalan Place des Anciens Combattants La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 11:30:00

fin : 2026-04-14 12:15:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-27

Situé sur un des points hauts de La Turballe, le clocher de Trescalan vous offre un panorama exceptionnel.

Affrontez les 110 marches pour atteindre un belvédère à près de 60m du niveau de la mer avec une vue à 360° sur la Presqu’île.

Un panorama époustouflant ! .

Trescalan Place des Anciens Combattants La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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L’événement Visite guidée le clocher de Trescalan La Turballe a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44