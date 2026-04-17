Stages Artistiques Rue de l’église La Turballe
Stages Artistiques Rue de l’église La Turballe samedi 18 avril 2026.
La Turballe
Stages Artistiques
Rue de l’église Centre culturel Saint-Pierre La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 16:00:00
Date(s) :
2026-04-18
le jeudi 9 avril, stage de pastel sec ou de peinture à l’huile avec l’artiste Marie-France Oosterhof
les vendredis 10 et 17 avril, ateliers de peinture aquarelle et encre avec Pucya
le samedi 18 avril, stage de modelage terre avec la sculptrice Dan .
Rue de l’église Centre culturel Saint-Pierre La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 90 62 02 associationprisme44@gmail.com
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English :
L’événement Stages Artistiques La Turballe a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT44
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