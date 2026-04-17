Stages Artistiques Rue de l’église La Turballe

La Turballe

Stages Artistiques

Rue de l’église Centre culturel Saint-Pierre La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

le jeudi 9 avril, stage de pastel sec ou de peinture à l’huile avec l’artiste Marie-France Oosterhof

les vendredis 10 et 17 avril, ateliers de peinture aquarelle et encre avec Pucya

le samedi 18 avril, stage de modelage terre avec la sculptrice Dan .

Rue de l’église Centre culturel Saint-Pierre La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 90 62 02 associationprisme44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stages Artistiques La Turballe a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT44