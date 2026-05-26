Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Finale Coupe Régionale BMX Rue de Saint-Molf La Turballe

Finale Coupe Régionale BMX Rue de Saint-Molf La Turballe dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Rue de Saint-Molf

Adresse : Piste intercommunale de BMX, île de la Pâture

Ville : 44420 La Turballe

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

La Turballe

Finale Coupe Régionale BMX

Rue de Saint-Molf Piste intercommunale de BMX, île de la Pâture La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Compétition régionale de BMX Race. 6ème et dernière manche de la Coupe Régionale. Classement final et remise des récompenses. 
Restauration sur place.   .

Rue de Saint-Molf Piste intercommunale de BMX, île de la Pâture La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 46 38 72  presquilebmx@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Finale Coupe Régionale BMX La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44

À voir aussi à La Turballe (Loire-Atlantique)