Finale Coupe Régionale BMX Rue de Saint-Molf La Turballe

La Turballe

Finale Coupe Régionale BMX

Rue de Saint-Molf Piste intercommunale de BMX, île de la Pâture La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Compétition régionale de BMX Race. 6ème et dernière manche de la Coupe Régionale. Classement final et remise des récompenses.

Restauration sur place. .

Rue de Saint-Molf Piste intercommunale de BMX, île de la Pâture La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 46 38 72 presquilebmx@gmail.com

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English :

L’événement Finale Coupe Régionale BMX La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44