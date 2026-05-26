Finale Coupe Régionale BMX Rue de Saint-Molf La Turballe
Finale Coupe Régionale BMX Rue de Saint-Molf La Turballe dimanche 14 juin 2026.
La Turballe
Finale Coupe Régionale BMX
Rue de Saint-Molf Piste intercommunale de BMX, île de la Pâture La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Compétition régionale de BMX Race. 6ème et dernière manche de la Coupe Régionale. Classement final et remise des récompenses.
Restauration sur place. .
Rue de Saint-Molf Piste intercommunale de BMX, île de la Pâture La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 46 38 72 presquilebmx@gmail.com
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English :
L’événement Finale Coupe Régionale BMX La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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