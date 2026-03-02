Atelier nœuds marins Port de La Turballe La Turballe
Atelier nœuds marins Port de La Turballe La Turballe mercredi 8 avril 2026.
Atelier nœuds marins
Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-29 15:30:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29
Découvrez le matelotage, cet art de faire des noeuds marins. Le dormant ? Jambe de chien ? Surtout pas la corde ! Familiarisez-vous avec le langage des matelots, apprenez à faire les noeuds et repartez avec votre tableau personnalisé.
Un atelier réservé aux enfants à partir de 7 ans.
Atelier qui ne nécessite pas d’accompagnateur. .
Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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L’événement Atelier nœuds marins La Turballe a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44