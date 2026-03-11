Visite guidée le sardinier Au Gré des Vents

Port de plaisance La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-14 16:45:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-25 2026-04-28 2026-04-30 2026-05-02

Emblème de la pêche sardinière à La Turballe, ce navire labellisé Bateau d’Intérêt Patrimonial a pratiqué la pêche de 1964 à 1990.

Découvrez les secrets de la bolinche ou de la salabarde, embarquez pour un voyage dans le temps et plongez dans le quotidien des matelots du sardinier.

Visite à flot dans le port. .

Port de plaisance La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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L’événement Visite guidée le sardinier Au Gré des Vents La Turballe a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44