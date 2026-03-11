Visite guidée le sardinier Au Gré des Vents La Turballe
Visite guidée le sardinier Au Gré des Vents La Turballe samedi 11 avril 2026.
Visite guidée le sardinier Au Gré des Vents
Port de plaisance La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-14 16:45:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-25 2026-04-28 2026-04-30 2026-05-02
Emblème de la pêche sardinière à La Turballe, ce navire labellisé Bateau d’Intérêt Patrimonial a pratiqué la pêche de 1964 à 1990.
Découvrez les secrets de la bolinche ou de la salabarde, embarquez pour un voyage dans le temps et plongez dans le quotidien des matelots du sardinier.
Visite à flot dans le port. .
Port de plaisance La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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L’événement Visite guidée le sardinier Au Gré des Vents La Turballe a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44