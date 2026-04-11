Initiation de danse forró Place du marché La Turballe

La Turballe

Initiation de danse forró

Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 17:00:00

fin : 2026-06-17 18:45:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-05-06 2026-06-17

Mado de l’association du Plan B propose une pratique libre et initiation au Forró.

Le Forró est une musique traditionnelle de la région Nord-Est du Brésil, et la danse qui l’accompagne.

Ce créneau d’une heure et 45 minutes permettra de réunir des danseurs débutants et/ou déjà connaisseurs.

Je propose de travailler des passes pour celles et ceux qui ont déjà la basen et d’apprendre les pas de base pour celles et ceux qui débutent.

L’idée est de s’entraider dans l’apprentissage de cette danse, et de pratiquer pour progresser.

La séance commencera par ces révisions et apprentissages, puis une partie plus libre sera proposée pour laisser place à la danse, l’occasion de mettre en pratique ce qu’on viendra de travailler !

La musique sera une playlist duffusée, avec des morceaux de Luis Gonzaga, Dominguinhos, et bien d’autres !

Venez danser ! .

Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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English :

L’événement Initiation de danse forró La Turballe a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44