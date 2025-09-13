Atelier maquette de bateau Port de La Turballe La Turballe

Atelier maquette de bateau

Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 11:00:00

fin : 2026-04-29 12:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Les jeunes charpentiers de marine d’un jour pourront fabriquer et décorer leur propre maquette de bateau de pêche. Chaloupe ou chalutier, la créativité n’a pas de limite !

Deux niveaux sont proposés dans le même atelier selon l’âge des participants.

Un Atelier Tout P’tit Mousse réservé aux enfants à partir de 4 ans.

L’atelier ne nécessite pas d’acompagnateur. .

Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Atelier maquette de bateau La Turballe a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44