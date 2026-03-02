Atelier bracelets Port de La Turballe La Turballe
Atelier bracelets Port de La Turballe La Turballe mardi 7 avril 2026.
Atelier bracelets
Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 14:30:00
fin : 2026-04-21 15:30:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28
Fabriquez des bracelets avec des simples noeuds marins. Bracelet plat ou torsadé… A vous de choisir la forme et les couleurs!
Un atelier réservé aux enfants à partir de 7 ans.
Cet atelier ne nécessite pas d’accompagnateur. .
Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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English :
L’événement Atelier bracelets La Turballe a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44