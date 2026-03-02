Visite guidée la criée Port de La Turballe La Turballe

Visite guidée la criée

Port de La Turballe Centre de marée La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 05:00:00

fin : 2026-04-17 06:15:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01

Rendez-vous à une heure matinale pour suivre le déroulement de la vente du poisson fraîchement débarqué de la criée de la Turballe.

Une occasion unique de découvrir ce qui se passe dans ce grand bâtiment. 5h00 c’est tôt mais quel souvenir de vacances.

Réservation des les Offices de tourisme de La Baule-Presqu’île de Guérande.

Par téléphone ou dès maintenant dans la partie Réservation

Billetterie non échangeable et non remboursable .

Port de La Turballe Centre de marée La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Visite guidée la criée La Turballe a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44