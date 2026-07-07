Visite libre le clocher de Trescalan La Turballe
mardi 7 juillet 2026 · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Visite libre le clocher de Trescalan
Place des anciens combattants La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-20 12:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Situé sur un des points hauts de La Turballe, le clocher de Trescalan vous offre un panorama exceptionnel.
Affrontez les 110 marches pour atteindre un bélvédère à près de 60 mètres du niveau de la mer, avec une vue à 360° sur la Presqu’île Le Pays Blanc et le Pays Noir, Loire et Vilaine, les îles du Morbihan…
Un panorama époustouflant !
Se présenter au moins 30 min avant fermeture.
Nombre de personnes limitées par montée. .
Place des anciens combattants La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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English :
L’événement Visite libre le clocher de Trescalan La Turballe a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44
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