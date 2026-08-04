Visite guidée le clocher de Trescalan Trescalan La Turballe
mardi 4 août 2026 · Trescalan · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Visite guidée le clocher de Trescalan
Trescalan Place des Anciens Combattants La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-21 14:45:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28
Situé sur un des points hauts de La Turballe, le clocher de Trescalan vous offre un panorama exceptionnel.
Affrontez les 110 marches pour atteindre un belvédère à près de 60m du niveau de la mer avec une vue à 360° sur la Presqu’île.
Un panorama époustouflant !
Billetterie dans les Offices de tourisme La Baule Presqu’île de Guérande, par téléphone ou dès maintenant dans la partie Réservation .
Billetterie non échangeable et non remboursable. .
Trescalan Place des Anciens Combattants La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée le clocher de Trescalan La Turballe a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
À voir aussi à La Turballe (Loire-Atlantique)
- Visite guidée la criée Port de La Turballe La Turballe 4 août 2026
- Visite libre le clocher de Trescalan La Turballe 4 août 2026
- Mon premier ciné Trescalan La Turballe 4 août 2026
- Visite guidée le moulin de Kerbroué Route de Saint-Molf La Turballe 4 août 2026
- Atelier pomme de touline Port de La Turballe La Turballe 4 août 2026