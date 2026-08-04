Visite guidée le clocher de Trescalan Trescalan La Turballe

Informations pratiques

La Turballe

Visite guidée le clocher de Trescalan

Trescalan Place des Anciens Combattants La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-21 14:45:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28

Situé sur un des points hauts de La Turballe, le clocher de Trescalan vous offre un panorama exceptionnel.

Affrontez les 110 marches pour atteindre un belvédère à près de 60m du niveau de la mer avec une vue à 360° sur la Presqu’île.

Un panorama époustouflant !

Billetterie dans les Offices de tourisme La Baule Presqu’île de Guérande, par téléphone ou dès maintenant dans la partie Réservation .

Billetterie non échangeable et non remboursable. .

Trescalan Place des Anciens Combattants La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée le clocher de Trescalan La Turballe a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44