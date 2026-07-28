Atelier pomme de touline Port de La Turballe La Turballe
mardi 28 juillet 2026 · Port de La Turballe · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Atelier pomme de touline
Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 11:00:00
fin : 2026-08-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Qu’est ce que la pomme de Touline et la Baderne ? Découvrez ces jolis nœuds décoratifs, leur utilité dans le monde marin et créez une miniature qui deviendra votre plus beau porte clé !
Un atelier réservé aux adultes et jeunes à partir de 12 ans.
Atelier ne nécessitant pas d’accompagnateur. .
Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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English :
L’événement Atelier pomme de touline La Turballe a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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