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Visite guidée le port de pêche de La Turballe La Turballe

Visite guidée le port de pêche de La Turballe La Turballe vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Port de La Turballe

Ville : 44420 La Turballe

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

La Turballe

Visite guidée le port de pêche de La Turballe

Port de La Turballe La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-06-19 17:00:00

Date(s) :
2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

C’est en 1862 que le premier brise-lames a été édifié sur les rochers du Tourlandroux pour protéger les bateaux. Depuis, le port a beaucoup changé pour devenir aujourd’hui un des plus importants ports français avec 5800 tonnes (source 2022) de poissons débarquées chaque année.
Cette visite vous entraîne à la découverte de son histoire, de sa flotille et de ses installations. Toujours en évolution, les récents travaux d’agrandissement en font un port multi-activités.   .

Port de La Turballe La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44  contact@labaule-guerande.com

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L’événement Visite guidée le port de pêche de La Turballe La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44

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