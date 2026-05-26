Atelier bracelets Port de La Turballe La Turballe
Atelier bracelets Port de La Turballe La Turballe samedi 30 mai 2026.
La Turballe
Atelier bracelets
Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-06-27 15:30:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27
Fabriquez des bracelets avec des simples noeuds marins. Bracelet plat ou torsadé… A vous de choisir la forme et les couleurs!
Un atelier réservé aux enfants à partir de 7 ans.
Cet atelier ne nécessite pas d’accompagnateur.
Inscription dans les Offices de tourisme La Baule Presqu’île de Guérande, par téléphone dès maintenant dans la partie Réservation .
Billetterie non échangeable et non remboursable. .
Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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English :
L’événement Atelier bracelets La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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