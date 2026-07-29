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AGENDA · La Turballe

Vide-grenier de Pen-Bron La Turballe

dimanche 2 août 2026 · La Turballe

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Route de Pen Bron
Ville
44420 La Turballe
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Turballe

Vide-grenier de Pen-Bron

Route de Pen Bron La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Vide-grenier de La Turballe Pen-Bron avec 50 exposants, restauration sur place et visite guidée de la chapelle.   .

Route de Pen Bron La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 28 10 46  croisiere@association-penbron.fr

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English :

L’événement Vide-grenier de Pen-Bron La Turballe a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44

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