Informations pratiques

La Turballe

Vide-grenier de Pen-Bron

Route de Pen Bron La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Vide-grenier de La Turballe Pen-Bron avec 50 exposants, restauration sur place et visite guidée de la chapelle. .

Route de Pen Bron La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 28 10 46 croisiere@association-penbron.fr

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English :

L’événement Vide-grenier de Pen-Bron La Turballe a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44