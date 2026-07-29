AGENDA · La Turballe
Vide-grenier de Pen-Bron La Turballe
dimanche 2 août 2026 · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Vide-grenier de Pen-Bron
Route de Pen Bron La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Vide-grenier de La Turballe Pen-Bron avec 50 exposants, restauration sur place et visite guidée de la chapelle. .
Route de Pen Bron La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 28 10 46 croisiere@association-penbron.fr
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English :
L’événement Vide-grenier de Pen-Bron La Turballe a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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