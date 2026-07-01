Informations pratiques

La Turballe

Mercredi de l’été #3

Place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Mercredi FUN Place du Marché de 18h à 22h

Jeux en Bois (en libre accès), maquillage par Julie’s Beautie

18h-22h (en continu)

Le resto des doudous de La Sauce Ludique

18h-22h (en continu) moins de 6 ans (en libre accès)

Le Resto des doudous est un espace original sur le thème du restaurant confectionné et pensé pour les enfants de moins de 6 ans.

Ils pourront évoluer librement dans l’espace, découvrir des choses à manipuler, jouer à faire semblant, etc.

Les parents auront la possibilité de jouer avec leurs enfants.

GoodBye Persil Cie L’arbre à vache

18h30 (45min) à partir de 8 ans

Alerte ! Deux individus de sexe masculin ont été repérés au volant d’une Twingo, aux abords du terrain de jeux.

Il semblerait que ces deux suspects soient frères et que leur mission dépasse de très loin tout ce que vous pouvez imaginer.

Spectacle de rue gestuel et comique, une histoire sans parole bourrée de surprises, un James Bond avec Gaston Lagaffe.

Deux poussins égalent trois du groupe Poussins Phoniques

20H30 (50min) à partir de 6 ans

C’est quoi grandir ? Une succession d’étapes, une addition d’évènements, une accumulation de marques sur une toise ?

Grandir, c’est tout ça à la fois, mais aussi beaucoup d’autres choses plus subtiles encore.

À partir d’une équation simple Deux poussins égalent trois , les Poussins Phoniques prouvent en musique (et en chanson) que l’on peut grandir, évoluer, changer, tout en restant soit même. .

Place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

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L’événement Mercredi de l’été #3 La Turballe a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44