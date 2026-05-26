Visite guidée Clocher de Trescalan en nocturne Trescalan La Turballe

La Turballe

Visite guidée Clocher de Trescalan en nocturne

Trescalan Place des Anciens Combattants La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 22:00:00

fin : 2026-07-20 22:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30

Depuis le belvédère, suivez le coucher du soleil et petit à petit, l’allumage des lumières, en mer et à terre. Une visite nocturne inédite, à découvrir.

Billetterie dans les Offices de tourisme La Baule Presqu’île de Guérande, par téléphone dès maintenant dans la partie Réservation .

Billetterie non échangeable et non remboursable. .

Trescalan Place des Anciens Combattants La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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L’événement Visite guidée Clocher de Trescalan en nocturne La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44