Visite guidée Clocher de Trescalan en nocturne Trescalan La Turballe
Visite guidée Clocher de Trescalan en nocturne Trescalan La Turballe mardi 7 juillet 2026.
La Turballe
Visite guidée Clocher de Trescalan en nocturne
Trescalan Place des Anciens Combattants La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 22:00:00
fin : 2026-07-20 22:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30
Depuis le belvédère, suivez le coucher du soleil et petit à petit, l’allumage des lumières, en mer et à terre. Une visite nocturne inédite, à découvrir.
Billetterie dans les Offices de tourisme La Baule Presqu’île de Guérande, par téléphone dès maintenant dans la partie Réservation .
Billetterie non échangeable et non remboursable. .
Trescalan Place des Anciens Combattants La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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English :
L’événement Visite guidée Clocher de Trescalan en nocturne La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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