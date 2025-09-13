Atelier pomme de touline Port de La Turballe La Turballe
Atelier pomme de touline Port de La Turballe La Turballe vendredi 10 avril 2026.
Atelier pomme de touline
Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 11:00:00
fin : 2026-05-01 12:00:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01
Qu’est ce que la pomme de Touline et la Baderne ? Découvrez ces jolis nœuds décoratifs, leur utilité dans le monde marin et créez une miniature qui deviendra votre plus beau porte clé !
Un atelier réservé aux adultes et jeunes à partir de 12 ans.
Atelier ne nécessitant pas d’accompagnateur. .
Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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L’événement Atelier pomme de touline La Turballe a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44