Atelier pomme de touline Port de La Turballe La Turballe

Atelier pomme de touline

Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 11:00:00

fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01

Qu’est ce que la pomme de Touline et la Baderne ? Découvrez ces jolis nœuds décoratifs, leur utilité dans le monde marin et créez une miniature qui deviendra votre plus beau porte clé !

Un atelier réservé aux adultes et jeunes à partir de 12 ans.

Atelier ne nécessitant pas d’accompagnateur. .

Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Atelier pomme de touline La Turballe a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44