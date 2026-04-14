Aubades Bretonnes La Turballe
Aubades Bretonnes La Turballe dimanche 5 juillet 2026.
La Turballe
Aubades Bretonnes
Quai Saint-Pierre La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23
Turballais et vacanciers, en séjour à la Turballe ou juste de passage, venez profiter d’une aubade bretonne à deux pas u port et de la plage. .
Quai Saint-Pierre La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 22 27 91 56 lessonneurs.bugale.ar.vro@gmail.com
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L’événement Aubades Bretonnes La Turballe a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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