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Aubades Bretonnes La Turballe

Aubades Bretonnes La Turballe dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Quai Saint-Pierre

Ville : 44420 La Turballe

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

La Turballe

Aubades Bretonnes

Quai Saint-Pierre La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Turballais et vacanciers, en séjour à la Turballe ou juste de passage, venez profiter d’une aubade bretonne à deux pas u port et de la plage.   .

Quai Saint-Pierre La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 22 27 91 56  lessonneurs.bugale.ar.vro@gmail.com

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English :

L’événement Aubades Bretonnes La Turballe a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44

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