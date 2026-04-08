De la table au ciné Place des Anciens Combattants La Turballe
De la table au ciné Place des Anciens Combattants La Turballe lundi 3 août 2026.
La Turballe
De la table au ciné
Place des Anciens Combattants Cinéma Atlantic et Centre culturel Saint-Pierre La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-10
1 film + 1 repas + 1 film = une bonne soirée !
Venez découvrir 1 ou 2 films en avant-première et vous restaurer à proximité du cinéma entre vos séances ! .
Place des Anciens Combattants Cinéma Atlantic et Centre culturel Saint-Pierre La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 79 09 cinema.atlantic@gmail.com
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L’événement De la table au ciné La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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