Informations pratiques

La Turballe

Tir à l’arc

5 rue des Pins La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 11:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30

Initiez‑vous au tir à l’arc dans un cadre convivial et sécurisé. Que vous soyez débutant curieux, amateur en quête de progression ou simplement tenté par une nouvelle activité, cet atelier vous permet de découvrir les bases du geste, la concentration et le plaisir de viser juste. Encadré par un animateur du centre de La Marjolaine à La Turballe, le matériel est fourni et chacun progresse à son rythme. Une activité ludique, accessible et idéale pour partager un moment en famille ou entre amis.

Informations complémentaires

Tout public à partir de 7 ans.

Matériel mis à disposition.

Billetterie dans les Offices de tourisme La Baule Presqu’île de Guérande, par téléphone au 02 40 24 34 44 ou dès maintenant sur cette page.

Biletterie non échangeable et non remboursable. .

5 rue des Pins La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 31 52 lamarjolaine@lespep44-49.org

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English :

L’événement Tir à l’arc La Turballe a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44