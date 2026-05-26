Matinée musicale Cher ami Place du marché La Turballe
Matinée musicale Cher ami Place du marché La Turballe mercredi 29 juillet 2026.
La Turballe
Matinée musicale Cher ami
Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-29 12:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Cher ami (Annakim Delfendahl chant, clavier et machines Yoann Galliou chant, guitare et machines) se retrouve au croisement de la grande tradition folk, la chanson française et la musique expérimentale.
Une folk hybride qui s’inscrit dans la lignée de Linda Perhacs ou Myriam Gendron mais aussi des ambiances héritées de Pink Floyd ou David Lynch.
Leur musique travaille le contraste et les ruptures entre un univers délicat et lumineux et des textures sonores plus radicales et déstabilisantes. .
Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
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L’événement Matinée musicale Cher ami La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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