Coup de pouce informatique Café-épicerie du Plan B La Turballe

La Turballe

Coup de pouce informatique

Café-épicerie du Plan B 12 place du marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 16:30:00

fin : 2026-06-09 18:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-23 2026-05-12 2026-05-28 2026-06-09 2026-06-25 2026-07-23

L’association du Plan B propose un Atelier Coup De Pouce en Informatique, 2 fois par mois (2ème mardi après-midi et 4ème jeudi matin de chaque mois)

Pour mieux utiliser votre matériel : téléphone, PC (Windows/LINUX/Mac), tablette…

Pour mieux utiliser les différents logiciels standards pouvant les accompagner.

Pour mieux utiliser internet : faire ses démarches en ligne, mieux utiliser les ressources présentes sur internet, etc.



Des bénévoles seront présents pour vous aider à acquérir plus d’autonomie sur ces sujets et chercher avec vous des réponses à vos questions. Nous pourrons aussi vous indiquer des sources documentaires pour débuter ou continuer d’apprendre par vous-même en toute autonomie.



Retrouvez les dates des prochains ateliers sur l’agenda du Café-bar Bio du PLAN B.



À noter que nous ne pourrons pas assurer de dépannage, et que nous ne nous substituons pas aux professionnels du secteur.



Vous pouvez également rejoindre l’équipe bénévole si vous avez quelques connaissances informatique. Plus nous serons nombreux à pouvoir aider, plus nous pourrons assurer d’ateliers.



N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à en parler autour de vous

Pour nous permettre d’organiser les séances d’aide, vous pouvez indiquer un créneau pour votre venue. Les personnes non inscrites seront aussi les bienvenues, mais votre inscription sera une aide précieuse pour mieux vous aider. Merci !

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Café-épicerie du Plan B 12 place du marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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English :

L’événement Coup de pouce informatique La Turballe a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44