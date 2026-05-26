Concert Chelsea Place du marché La Turballe

La Turballe

Concert Chelsea

Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:00:00

fin : 2026-06-18 22:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Performance poétique, Chelsea en hommage à l’hôtel mythique, berceau de la création new-yorkaise.

Chelsea s’ancre dans un immeuble face à l’océan de La Turballe.

Chelsea Claire Bouchard et Claire Burban transmettent à travers le langage, le son et l’image, un univers onirique qu’énigmatique. .

Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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L’événement Concert Chelsea La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44