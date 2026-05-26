Concert Chelsea Place du marché La Turballe
Concert Chelsea Place du marché La Turballe jeudi 18 juin 2026.
La Turballe
Concert Chelsea
Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:00:00
fin : 2026-06-18 22:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Performance poétique, Chelsea en hommage à l’hôtel mythique, berceau de la création new-yorkaise.
Chelsea s’ancre dans un immeuble face à l’océan de La Turballe.
Chelsea Claire Bouchard et Claire Burban transmettent à travers le langage, le son et l’image, un univers onirique qu’énigmatique. .
Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Chelsea La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
À voir aussi à La Turballe (Loire-Atlantique)
- Let’s talk english Café-épicerie Le Plan B La Turballe 26 mai 2026
- Le Café d’Anita Place du marché La Turballe 26 mai 2026
- Visite guidée le clocher de Trescalan Trescalan La Turballe 27 mai 2026
- Atelier nœuds marins Port de La Turballe La Turballe 27 mai 2026
- Coup de pouce informatique Café-épicerie du Plan B La Turballe 28 mai 2026