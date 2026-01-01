Le Café d’Anita Place du marché La Turballe
Le Café d’Anita Place du marché La Turballe mardi 27 janvier 2026.
Le Café d’Anita
Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27 20:00:00
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-01-27 2026-03-31 2026-05-26 2026-07-28 2026-09-29 2026-11-24
Venez échanger autour de vos dernières lectures, découvrir ou faire découvrir, ou simplement écouter, dans une ambiance conviviale. .
Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 33 28
