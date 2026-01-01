Le Café d’Anita Place du marché La Turballe

Le Café d’Anita

Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-01-27 2026-03-31 2026-05-26 2026-07-28 2026-09-29 2026-11-24

Venez échanger autour de vos dernières lectures, découvrir ou faire découvrir, ou simplement écouter, dans une ambiance conviviale. .

Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 33 28

