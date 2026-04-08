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Dîner de Thon 3e édition Terre-plein des Bretons La Turballe

Dîner de Thon 3e édition Terre-plein des Bretons La Turballe mardi 4 août 2026.

Lieu : Terre-plein des Bretons

Adresse : Rue des Bretons

Ville : 44420 La Turballe

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

La Turballe

Dîner de Thon 3e édition

Terre-plein des Bretons Rue des Bretons La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Repas dîner de thon , concert et spectacle musical, activités nautiques, stands d’exposition, animations diverses…
Buvette et crêpes.   .

Terre-plein des Bretons Rue des Bretons La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 58 39 16  asso.steredennvor@gmail.com

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English :

L’événement Dîner de Thon 3e édition La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44

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