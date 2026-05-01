Karaoké de rue Vox Machina Café-épicerie du Plan B La Turballe

La Turballe

Karaoké de rue Vox Machina

Café-épicerie du Plan B 12 place du marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Une machine construite à partir d’un harmonium d’église totalement démembré joue la musique, tandis qu’un prompteur à papier peint permet de faire dérouler les paroles écrites en grand.

Voilà pour le décor ! Gernard Pottiok, en maître de cérémonie, va inviter le choeur de public à chanter avec lui.

Le répertoire est connu, drôle, parfois surprenant. On y trouve des grands classiques de Brel à Aznavour, des rocks, et des adaptations des plus surprenantes comme une chanson entièrement en rébus.

D’ailleurs, êtes vous au courant pour Annie Cordie et Mick Jagger ?

À 19H concert de la chorale du Plan B .

Café-épicerie du Plan B 12 place du marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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L’événement Karaoké de rue Vox Machina La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44