Visite guidée le moulin de Kerbroué Route de Saint-Molf La Turballe

Visite guidée le moulin de Kerbroué

Route de Saint-Molf Moulin de Kerbroué La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 15:00:00

fin : 2026-04-09 15:45:00

Date(s) :

2026-04-09

Le Moulin construit en 1746 est un des derniers survivants dans la région. La visite de ses 4 niveaux s’impose pour découvrir le mécanisme en mouvement et suivre le chemin du grain de blé jusqu’à la farine. Revivez le travail du meunier et vous pourrez repartir avec un sachet de farine acheté au Moulin. .

Route de Saint-Molf Moulin de Kerbroué La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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L’événement Visite guidée le moulin de Kerbroué La Turballe a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44