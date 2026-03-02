Visite guidée le port de pêche de La Turballe

Port de La Turballe La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 16:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01

C’est en 1862 que le premier brise-lames a été édifié sur les rochers du Tourlandroux pour protéger les bateaux. Depuis, le port a beaucoup changé pour devenir aujourd’hui un des plus importants ports français avec 5800 tonnes (source 2022) de poissons débarquées chaque année.

Cette visite vous entraîne à la découverte de son histoire, de sa flotille et de ses installations. Toujours en évolution, les récents travaux d’agrandissement en font un port multi-activités. .

Port de La Turballe La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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L’événement Visite guidée le port de pêche de La Turballe La Turballe a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44