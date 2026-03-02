Visite guidée le port de pêche de La Turballe La Turballe
Visite guidée le port de pêche de La Turballe La Turballe vendredi 10 avril 2026.
Visite guidée le port de pêche de La Turballe
Port de La Turballe La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 16:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01
C’est en 1862 que le premier brise-lames a été édifié sur les rochers du Tourlandroux pour protéger les bateaux. Depuis, le port a beaucoup changé pour devenir aujourd’hui un des plus importants ports français avec 5800 tonnes (source 2022) de poissons débarquées chaque année.
Cette visite vous entraîne à la découverte de son histoire, de sa flotille et de ses installations. Toujours en évolution, les récents travaux d’agrandissement en font un port multi-activités. .
Port de La Turballe La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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L’événement Visite guidée le port de pêche de La Turballe La Turballe a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44