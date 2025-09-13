Atelier patchwork Port de La Turballe La Turballe

Atelier patchwork

Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 11:00:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28

Des tissus colorés, des ciseaux et de la colle, les petits artistes s’amuseront à créer un joli tableau. Moulin ou poisson, ce souvenir de La Turballe fera une belle décoration ou un beau cadeau !

Un atelier réservé aux enfants à partir de 4 ans.

L’atelier ne nécessite pas d’accompagnateur. .

Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Atelier patchwork La Turballe a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44