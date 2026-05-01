Mercredi de l’été La Turballe La Turballe
Mercredi de l’été La Turballe La Turballe mardi 19 mai 2026.
La Turballe
Mercredi de l’été La Turballe
Place du Marché La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-20 22:00:00
Date(s) :
2026-05-19 2026-05-20
Sculpture sur ballon par Artiste et vous et jeux en bois (libre accès)
18h 22h
Improlocura Agro Clown
18h 18h45
Spectacle de rue par le Collectif Primavez, hilarant et imprévisible qui transforme la routine quotidienne en un pur moment de plaisir.
Il mêle mime, clown et effets sonores, avec la musique comme protagoniste.
Atelier mime
19h30-20h10 (sans inscription, gratuit)
Concert La Caravane Ludique
19h30 22h
La ZicÔMaton, c’est la rencontre électrique entre un DJ set électrique et un studio photo déjanté, le tout niché dans une caravane vintage entièrement scénographiée.
Un espace de liberté où l’on vient pour le son, et où l’on reste pour le délire. .
Place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Mercredi de l’été La Turballe La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
À voir aussi à La Turballe (Loire-Atlantique)
- Coup de pouce informatique Café-épicerie du Plan B La Turballe 12 mai 2026
- Matinée musicale Ako Place du marché La Turballe 13 mai 2026
- Visite guidée le clocher de Trescalan Trescalan La Turballe 13 mai 2026
- Atelier nœuds marins Port de La Turballe La Turballe 13 mai 2026
- Visite guidée le moulin de Kerbroué Route de Saint-Molf La Turballe 14 mai 2026