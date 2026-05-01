La Turballe

Mercredi de l’été La Turballe

Place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-20 22:00:00

Date(s) :

2026-05-19 2026-05-20

Sculpture sur ballon par Artiste et vous et jeux en bois (libre accès)

18h 22h

Improlocura Agro Clown

18h 18h45

Spectacle de rue par le Collectif Primavez, hilarant et imprévisible qui transforme la routine quotidienne en un pur moment de plaisir.

Il mêle mime, clown et effets sonores, avec la musique comme protagoniste.

Atelier mime

19h30-20h10 (sans inscription, gratuit)

Concert La Caravane Ludique

19h30 22h

La ZicÔMaton, c’est la rencontre électrique entre un DJ set électrique et un studio photo déjanté, le tout niché dans une caravane vintage entièrement scénographiée.

Un espace de liberté où l’on vient pour le son, et où l’on reste pour le délire. .

Place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

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English :

L’événement Mercredi de l’été La Turballe La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44