Visite guidée le clocher de Trescalan Trescalan La Turballe

La Turballe

Visite guidée le clocher de Trescalan

Trescalan Place des Anciens Combattants La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 11:30:00

fin : 2026-06-24 12:15:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24

Situé sur un des points hauts de La Turballe, le clocher de Trescalan vous offre un panorama exceptionnel.

Affrontez les 110 marches pour atteindre un belvédère à près de 60m du niveau de la mer avec une vue à 360° sur la Presqu’île.

Un panorama époustouflant !

Billetterie dans les Offices de tourisme La Baule Presqu’île de Guérande, par téléphone ou dès maintenant dans la partie Réservation .

Billetterie non échangeable et non remboursable. .

Trescalan Place des Anciens Combattants La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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L’événement Visite guidée le clocher de Trescalan La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44