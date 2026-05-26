Visite guidée le clocher de Trescalan Trescalan La Turballe
Visite guidée le clocher de Trescalan Trescalan La Turballe mercredi 27 mai 2026.
La Turballe
Visite guidée le clocher de Trescalan
Trescalan Place des Anciens Combattants La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 11:30:00
fin : 2026-06-24 12:15:00
Date(s) :
2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24
Situé sur un des points hauts de La Turballe, le clocher de Trescalan vous offre un panorama exceptionnel.
Affrontez les 110 marches pour atteindre un belvédère à près de 60m du niveau de la mer avec une vue à 360° sur la Presqu’île.
Un panorama époustouflant !
Billetterie dans les Offices de tourisme La Baule Presqu’île de Guérande, par téléphone ou dès maintenant dans la partie Réservation .
Billetterie non échangeable et non remboursable. .
Trescalan Place des Anciens Combattants La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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English :
L’événement Visite guidée le clocher de Trescalan La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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