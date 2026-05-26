Concert La fiancée du pirate Place du marché La Turballe
Concert La fiancée du pirate Place du marché La Turballe dimanche 14 juin 2026.
La Turballe
Concert La fiancée du pirate
Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-06-14 16:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Si la fiancée du pirate et ses vieux loups de mers, Bubu au violon (Noir Désirn Edgar de l’Est, Rageous Gratoons), Fred à la contrebasse (Rageous Gratoons, Hurlements de Léo), Xavier à la guitare (Les Touffes chrétiennes, Transat, Laréplik) autour de la chanteuse Nadia, guitariste et batteur (Laréplik, Fred Batista Konzert, Le cri du peuple) reste toujours fidèle à sa mission de passeur de mémoir qui préserve et ravive l’Histoire maritime, le groupe aère aux grands vents tempétueux, une poésie singulière qui nous harponne, nous embarque et nous promène à travers des registres émotionnels hétérogènes où il oriente sa proue à une boussole folk rock dont réalisme et rêverie, sens de la fête et nostalgie, sont les quatres points cardinaux. .
Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert La fiancée du pirate La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
À voir aussi à La Turballe (Loire-Atlantique)
- Let’s talk english Café-épicerie Le Plan B La Turballe 26 mai 2026
- Le Café d’Anita Place du marché La Turballe 26 mai 2026
- Visite guidée le clocher de Trescalan Trescalan La Turballe 27 mai 2026
- Visite guidée le clocher de Trescalan Trescalan La Turballe 27 mai 2026
- Atelier nœuds marins Port de La Turballe La Turballe 27 mai 2026