Concert La fiancée du pirate Place du marché La Turballe

La Turballe

Concert La fiancée du pirate

Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:30:00

fin : 2026-06-14 16:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Si la fiancée du pirate et ses vieux loups de mers, Bubu au violon (Noir Désirn Edgar de l’Est, Rageous Gratoons), Fred à la contrebasse (Rageous Gratoons, Hurlements de Léo), Xavier à la guitare (Les Touffes chrétiennes, Transat, Laréplik) autour de la chanteuse Nadia, guitariste et batteur (Laréplik, Fred Batista Konzert, Le cri du peuple) reste toujours fidèle à sa mission de passeur de mémoir qui préserve et ravive l’Histoire maritime, le groupe aère aux grands vents tempétueux, une poésie singulière qui nous harponne, nous embarque et nous promène à travers des registres émotionnels hétérogènes où il oriente sa proue à une boussole folk rock dont réalisme et rêverie, sens de la fête et nostalgie, sont les quatres points cardinaux. .

Place du marché Café épicerie le Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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L’événement Concert La fiancée du pirate La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44