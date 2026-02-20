Concert B Roy et Madjid En Java café associatif la forge La Tagnière

Concert B Roy et Madjid En Java

café associatif la forge D224 La Tagnière Saône-et-Loire

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:30:00

2026-03-07

Ils se sont rencontrés à BELFAST, B Roy apprenait l’accordéon et il venait jouer sur un festival, Madjid lui voulait vendre des keftas à l’entrée mais il pleuvait des cordes, alors, réfugiés dans un algeco il a sorti son accordéon et lui sa guitare, ça n’a pas arrêté l’orage mais ça a été le début d’une solide amitié…

Quelques années plus tard ils se retrouvent dans RADIO BEMBA (le groupe de scène de MANU CHAO)… au bout de quatre tournées, lassé des avions et des palaces, B.ROY quitte le navire pour s’ancrer aux pavés de Ménil et des alentours…

Depuis, entre PARIS et BARCELONE, leurs routes se recroisent parfois et, malgré les années et la distance, leur plaisir de jouer ensemble est resté intact… C’est pour fêter, une fois de plus, leurs retrouvailles, qu’ils seront chez nous EN JAVA !!!

café associatif la forge D224 La Tagnière 71190 Saône-et-Loire

