Troc’Plantes la certenue La Tagnière

La Tagnière

Troc’Plantes

la certenue Association R’êvolution La Tagnière Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

3ème et dernier troc de la saison, venez échanger vos plants potagers, vivaces, arbustes et vos conseils. Café croissant. .

la certenue Association R’êvolution La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 70 42 69

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English : Troc’Plantes

L’événement Troc’Plantes La Tagnière a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)