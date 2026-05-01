Troc’Plantes la certenue La Tagnière
Troc’Plantes la certenue La Tagnière dimanche 24 mai 2026.
La Tagnière
Troc’Plantes
la certenue Association R’êvolution La Tagnière Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
3ème et dernier troc de la saison, venez échanger vos plants potagers, vivaces, arbustes et vos conseils. Café croissant. .
la certenue Association R’êvolution La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 70 42 69
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English : Troc’Plantes
L’événement Troc’Plantes La Tagnière a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)