Concert Bacchus Big Band Place du Château Venterol

Informations pratiques

Venterol

Concert Bacchus Big Band

Place du Château Bistrot de Venterol Venterol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Concert BACCHUS BIG BAND

jazz swing good vibes

Première partie les Cigales Singers

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Place du Château Bistrot de Venterol Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 93 75 contact.galathe@gmail.com

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English :

BACCHUS BIG BAND Concert

Jazz? Swing? Good vibes

Opening act: the Cigales Singers

L’événement Concert Bacchus Big Band Venterol a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale