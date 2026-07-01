UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Venterol

Concert Bacchus Big Band Place du Château Venterol

jeudi 9 juillet 2026 · Place du Château · Venterol

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place du Château
Adresse
Bistrot de Venterol
Ville
26110 Venterol
Département
Drôme
Tarif

Venterol

Concert Bacchus Big Band

Place du Château Bistrot de Venterol Venterol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Concert BACCHUS BIG BAND
jazz swing good vibes
Première partie les Cigales Singers
  .

Place du Château Bistrot de Venterol Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 93 75  contact.galathe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

BACCHUS BIG BAND Concert
Jazz? Swing? Good vibes
Opening act: the Cigales Singers

L’événement Concert Bacchus Big Band Venterol a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

À voir aussi à Venterol (Drôme)