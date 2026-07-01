Concert Bacchus Big Band Place du Château Venterol
jeudi 9 juillet 2026 · Place du Château · Venterol
Informations pratiques
Venterol
Concert Bacchus Big Band
Place du Château Bistrot de Venterol Venterol Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Concert BACCHUS BIG BAND
jazz swing good vibes
Première partie les Cigales Singers
.
Place du Château Bistrot de Venterol Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 93 75 contact.galathe@gmail.com
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English :
BACCHUS BIG BAND Concert
Jazz? Swing? Good vibes
Opening act: the Cigales Singers
L’événement Concert Bacchus Big Band Venterol a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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