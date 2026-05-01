Concert Bach, l’architecture du sublime par l’ensemble baroque de l’Orchestre Universitaire de Picardie Famechon

Famechon

Concert Bach, l’architecture du sublime par l’ensemble baroque de l’Orchestre Universitaire de Picardie

50 Chaussée Jules Ferry Famechon Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

L’Ensemble Baroque de l’Orchestre Universitaire de Picardie propose un programme consacré à Bach autour de quelques-unes de ses œuvres les plus célèbres l’Aria de la Suite n°3, le Double concerto pour hautbois et violon BWV 1060R et les Concertos pour clavier BWV 1052 et 1056.

Avec Aurore Simon (hautbois), Fanny Peter (violon) et Nam Anh Bui Ngoc (piano), un voyage musical entre ferveur, virtuosité et émotion.

Une invitation à découvrir ou redécouvrir une musique profondément humaine et accessible à tous, dans un moment où le temps semble suspendu.

L’Ensemble Baroque de l’Orchestre Universitaire de Picardie propose un programme consacré à Bach autour de quelques-unes de ses œuvres les plus célèbres l’Aria de la Suite n°3, le Double concerto pour hautbois et violon BWV 1060R et les Concertos pour clavier BWV 1052 et 1056.

Avec Aurore Simon (hautbois), Fanny Peter (violon) et Nam Anh Bui Ngoc (piano), un voyage musical entre ferveur, virtuosité et émotion.

Une invitation à découvrir ou redécouvrir une musique profondément humaine et accessible à tous, dans un moment où le temps semble suspendu. .

50 Chaussée Jules Ferry Famechon 80090 Somme Hauts-de-France

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English :

The Ensemble Baroque de l?Orchestre Universitaire de Picardie presents a program dedicated to Bach, featuring some of his most famous works: the Aria from Suite No. 3, the Double Concerto for Oboe and Violin BWV 1060R and the Keyboard Concertos BWV 1052 and 1056.

With Aurore Simon (oboe), Fanny Peter (violin) and Nam Anh Bui Ngoc (piano), a musical voyage of fervor, virtuosity and emotion.

An invitation to discover or rediscover music that is profoundly human and accessible to all, in a moment when time seems suspended.

L’événement Concert Bach, l’architecture du sublime par l’ensemble baroque de l’Orchestre Universitaire de Picardie Famechon a été mis à jour le 2026-05-15 par OT D’AMIENS