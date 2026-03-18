Concert Back to the 80’s Avenue du Midi Agen
Concert Back to the 80’s Avenue du Midi Agen dimanche 5 juillet 2026.
Concert Back to the 80’s
Avenue du Midi Agen Agora Expo Congrés Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Revivez les plus grands hits des années 80 le temps d’une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de la fête, de la nostalgie et des tubes incontournables !
Revivez les plus grands hits des années 80 le temps d’une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de la fête, de la nostalgie et des tubes incontournables ! Rendez-vous dès 17h pour le before sur le parking d’Agen Agora. Au programme DJ Set Tempo Chic By Chris , food trucks, snacks & boissons, ambiance festive ! .
Avenue du Midi Agen Agora Expo Congrés Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 49 50 agen-agora@miharu.fr
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English : Concert Back to the 80’s
Relive the greatest hits of the 80s for an exceptional evening of celebration, nostalgia and unmissable hits!
L’événement Concert Back to the 80’s Agen a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Destination Agen