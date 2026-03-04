Concert Badass Brass Band, Le Grand Huit, Rennes

Concert Badass Brass Band Dimanche 8 mars, 17h00 Le Grand Huit Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T17:00:00+01:00 – 2026-03-08T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-08T17:00:00+01:00 – 2026-03-08T18:30:00+01:00

Fanfare de rennaises cuivrées et pailletées, le Badass Brass Band met à l’honneur un répertoire entièrement féminin pour ambiancer avec énergie et malice le dancefloor ! De la valse au twerk, venez vous trémousser sur leurs meilleurs tubes !

Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne https://legrandhuit-rennes.fr/ [{« type »: « email », « value »: « yunalegrandhuit@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://legrandhuit-rennes.fr/ »}]

Youenn Hautbois