Concert Balade musicale Festival Armorosa Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Concert Balade musicale Festival Armorosa

Musée Mathurin Méheut 15 Place du Champ de Foire Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Cette année le trio à cordes, qui avait déjà transporté le public l’été dernier, sera rejoint par une flûte et une harpe, deux instruments qui incarnent la tradition celtique.

La Bretagne sera de nouveau au cœur de cet itinéraire musical qui s’achèvera par l’interprétation du quintette pour cordes, flûte et harpe de Jean Cras, compositeur contemporain de Mathurin Méheut. Dans les différents espaces du musée, les musiciens se produiront en solo ou en formation pour interpréter des pièces en résonance avec les œuvres de Méheut et de Rivière, à l’honneur au musée en 2026. .

Musée Mathurin Méheut 15 Place du Champ de Foire Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 19 99

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English :

L’événement Concert Balade musicale Festival Armorosa Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor