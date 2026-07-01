Concert Balkan Brate Moj La Guinch’ette Rue de l’Abbaye Montrelais

Informations pratiques

Montrelais

Concert Balkan Brate Moj La Guinch’ette

Rue de l’Abbaye La Guinch’ette Montrelais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Venez découvrir ce groupe aux influences de la musique de l’Est le 31 juillet, à la Guinch’ette à Montrelais.

Une guinguette à la bonne franquette boire un coup et manger un bout profiter d’un cadre authentique animer son quotidien ou s’ambiancer en fonction du programme.

Vendredi 31 juillet, profitez d’un concert !

Balkan Brate Moj, à 20h30

L’univers du groupe Balkan Brate Moj est une invitation au voyage, à la croisée des influences de la musique tzigane d’Europe de l’est.

BBM c’est une couleur, un métissage musical, une musique pour danser.

Les cinq musiciens du groupe aiment à dire que leur musique est épicée… dont l’énergie festive et les textes nous interpellent sur le monde actuel.

Des instrumentistes confirmés après des années à jouer sur scène.

Sax, clarinette, violon, accordéon, basse, batterie, et chant. .

Rue de l’Abbaye La Guinch’ette Montrelais 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 88 05 50 guinguetteloire@gmail.com

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English :

Come discover this band, influenced by Eastern European music, on July 31 at %E0 la Guinch’ette %E0 in Montrelais.

L’événement Concert Balkan Brate Moj La Guinch’ette Montrelais a été mis à jour le 2026-07-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis