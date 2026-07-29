Concert Bamba Way + Lass Run ar Puns Châteaulin

Informations pratiques

Châteaulin

Concert Bamba Way + Lass

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

BAMBA WAY

La musique du Bamba Way explore le dialogue entre la voix aux racines africaines d’Aïcha et la trompette fortement colorée de jazz et de musiques du monde de Philippe Champion. Textes écrits et improvisations se côtoient, se complètent où se confrontent pour créer un ensemble d’une puissante originalité.

LASS

– D’abord, la voix.

Une voix qui détonne et qui brille comme un feu d’artifice lorsqu’il chante sur des productions électro, house, ragga, afropop. Une voix qui soigne aussi, en entonnant des mélodies célestes avec douceur. Une voix d’une élégance rare, dont on se souvient forcément. Lass réconcilie l’héritage séculaire des grands chanteurs africains et le style moderne des nouveaux chanteurs d’afro house.

– Ensuite, l’artiste.

Sénégalais de naissance, il apprend la musique très jeune, en observant Omar Pene ou Ismael Lo faire le show dans le club dakarois de Youssou Ndour. .

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

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English :

L’événement Concert Bamba Way + Lass Châteaulin a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE