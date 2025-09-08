Concert Barbara en toute simplicité Route de barville Cany-Barville

Cany-Barville

Concert Barbara en toute simplicité

Route de barville Chapelle de Barville Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Concert Barbara en toute simplicité , interprétée par Stéphanie et accompagnée par Josette.

A 17h à la Chapelle Notre Dame de Barville.

Participation libre une partie sera reversée à la paroisse. .

Route de barville Chapelle de Barville Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 72 52

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English : Concert Barbara en toute simplicité

L’événement Concert Barbara en toute simplicité Cany-Barville a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre