Concert Barbara en toute simplicité Route de barville Cany-Barville
Concert Barbara en toute simplicité Route de barville Cany-Barville dimanche 7 juin 2026.
Cany-Barville
Concert Barbara en toute simplicité
Route de barville Chapelle de Barville Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Concert Barbara en toute simplicité , interprétée par Stéphanie et accompagnée par Josette.
A 17h à la Chapelle Notre Dame de Barville.
Participation libre une partie sera reversée à la paroisse. .
Route de barville Chapelle de Barville Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 72 52
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English : Concert Barbara en toute simplicité
L’événement Concert Barbara en toute simplicité Cany-Barville a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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