Concert baroque à l’église Saint-Alpin, Église Saint-Alpin, Villevenard

Informations pratiques

Concert baroque à l’église Saint-Alpin Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Alpin Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Pendant une vingtaine de minutes, laissez-vous porter par un concert baroque d’orgue et de hautbois, par les enseignants du conservatoire Jean-Phillipe Rameau.

Participation libre au profit de la restauration du retable de Saint-Alpin.

Église Saint-Alpin 11 Rue Chauffours 51270 Villevenard Villevenard 51270 Marne Grand Est

Pendant une vingtaine de minutes, laissez-vous porter par un concert baroque d’orgue et de hautbois, par les enseignants du conservatoire Jean-Phillipe Rameau.

© Ville de Châlons