Concert Baroque À table ! à l’église d’Asté Asté
vendredi 31 juillet 2026 · à l'église d'Asté · Asté
Informations pratiques
Asté
Concert Baroque À table !
à l’église d’Asté ASTE Asté Hautes-Pyrénées
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
L’Ensemble La Française présente À table ! , concert baroque en huit services, le vendredi 31 juillet à 18h30 à l’église d’Asté. Au menu, des œuvres de Marais, Rameau, Telemann, Boismortier… servies par quatre musiciens sur instruments d’époque.
Ensemble La Française (musique rocaillé) Marie Remandet (chant), Aude Lestienne (traverso), Maguelonne Carnus (viole de gambe), Kazuya Gunji (clavecin)
Concert baroque en huit services Marais, Montéclair, Bernier, Rameau, Forqueray, Telemann, Boismortier… .
à l’église d’Asté ASTE Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
The Ensemble La Française presents %C0 table! , an eight-course Baroque concert, on Friday, July 31, at 6:30 p.m. at the Church of Asté. On the program: works by Marais, Rameau, Telemann, Boismortier, and others, performed by four musicians on period instruments.
L’événement Concert Baroque À table ! Asté a été mis à jour le 2026-07-24 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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