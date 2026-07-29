Concert Baroque À table ! à l’église d’Asté Asté

Informations pratiques

Asté

Concert Baroque À table !

à l’église d’Asté ASTE Asté Hautes-Pyrénées

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

L’Ensemble La Française présente À table ! , concert baroque en huit services, le vendredi 31 juillet à 18h30 à l’église d’Asté. Au menu, des œuvres de Marais, Rameau, Telemann, Boismortier… servies par quatre musiciens sur instruments d’époque.

Ensemble La Française (musique rocaillé) Marie Remandet (chant), Aude Lestienne (traverso), Maguelonne Carnus (viole de gambe), Kazuya Gunji (clavecin)

Concert baroque en huit services Marais, Montéclair, Bernier, Rameau, Forqueray, Telemann, Boismortier… .

à l’église d’Asté ASTE Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

The Ensemble La Française presents %C0 table! , an eight-course Baroque concert, on Friday, July 31, at 6:30 p.m. at the Church of Asté. On the program: works by Marais, Rameau, Telemann, Boismortier, and others, performed by four musicians on period instruments.

L’événement Concert Baroque À table ! Asté a été mis à jour le 2026-07-24 par Pôle du Tourmalet |CDT65