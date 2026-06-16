Siran

CONCERT BAROQUE EXCEPTIONNEL LES AMIS DE CENTEILLES

Eglise Saint Baudile Siran Hérault

Tarif : – – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Un concert baroque prestigieux par des musiciens internationaux à Siran, suivi de visites commentées de la Chapelle de Centeilles. Un rendez-vous culturel unique pour soutenir le patrimoine local.

Vivez un moment musical privilégié au cœur du Minervois lors d’un concert caritatif unique. Deux artistes de renommée internationale, la soprano Mariana Florès et le musicien Leonardo Garcia Alarcon (à l’orgue et au clavecin), se mobilisent bénévolement pour offrir un récital prestigieux. Au programme, les plus belles œuvres du répertoire baroque de Frescobaldi, Monteverdi et Cavalli résonneront pour soutenir la sauvegarde et la valorisation de la magnifique Chapelle de Centeilles. Prolongez cette immersion culturelle le temps d’un week-end en profitant des visites commentées de l’édifice, une occasion parfaite pour découvrir la richesse du patrimoine local, son histoire et ses secrets. Une rencontre inoubliable alliant prestige artistique, émotion musicale et ferveur patrimoniale. Réservation fortement recommandée.

Vous pouvez aussi utiliser le QR code présent sur l’affiche.

Pour ceux qui le désirent, la chapelle sera ouverte Samedi 25 et Dimanche 26

De 15 h à 18 h (visite commentée). .

Eglise Saint Baudile Siran 34210 Hérault Occitanie

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English : CONCERT BAROQUE EXCEPTIONNEL LES AMIS DE CENTEILLES

A prestigious baroque concert by the international music ensemble %E0 Siran, followed by guided tours of the Centeilles Chapel. A unique cultural event to support local heritage.

L’événement CONCERT BAROQUE EXCEPTIONNEL LES AMIS DE CENTEILLES Siran a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC