Concert Baroque Prye La Fermeté
Concert Baroque Prye La Fermeté samedi 19 septembre 2026.
Concert Baroque
Prye Ecuries du château de Prye La Fermeté Nièvre
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 20:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Concert baroque au château de Prye intitulé Fête et Musique à la cour de Marie Casimire Sobieska à Rome .
Billetterie en ligne .
Prye Ecuries du château de Prye La Fermeté 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 10 19 86 info@chateaudeprye.com
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English : Concert Baroque
L’événement Concert Baroque La Fermeté a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Sud Nivernais