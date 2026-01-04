Concert Baroque Prye La Fermeté

Concert Baroque

Prye Ecuries du château de Prye La Fermeté Nièvre

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 20:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Concert baroque au château de Prye intitulé Fête et Musique à la cour de Marie Casimire Sobieska à Rome .

Billetterie en ligne .

Prye Ecuries du château de Prye La Fermeté 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 10 19 86 info@chateaudeprye.com

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English : Concert Baroque

L’événement Concert Baroque La Fermeté a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Sud Nivernais