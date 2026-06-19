Concert baroque Sauveterre-de-Rouergue
Concert baroque Sauveterre-de-Rouergue vendredi 19 juin 2026.
Sauveterre-de-Rouergue
Concert baroque
Église de Sauveterre de Rouergue Sauveterre-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Eva et Aglaë au chant, Jérémie à la contrebasse et à la flûte traversière, Gilles au clavecin vous interprèteront des œuvres baroques de Purcell, Haendel, Pergolèse, Monteverdi. .
Église de Sauveterre de Rouergue Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie sauveterre.initiatives@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert baroque Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Sauveterre-de-Rouergue (Aveyron)
- Récital pianoforte-violon Sauveterre-de-Rouergue 13 août 2026