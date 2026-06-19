Sauveterre-de-Rouergue

Concert baroque

Église de Sauveterre de Rouergue Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Eva et Aglaë au chant, Jérémie à la contrebasse et à la flûte traversière, Gilles au clavecin vous interprèteront des œuvres baroques de Purcell, Haendel, Pergolèse, Monteverdi. .

Église de Sauveterre de Rouergue Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie sauveterre.initiatives@gmail.com

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English :

L’événement Concert baroque Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)