Récital pianoforte-violon Sauveterre-de-Rouergue
Récital pianoforte-violon Sauveterre-de-Rouergue jeudi 13 août 2026.
Sauveterre-de-Rouergue
Récital pianoforte-violon
Eglise de Sauveterre de Rouergue Sauveterre-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Récital pianoforte-violon sur instruments d’époque
Ce concert exceptionnel aux chandelles vous transportera à Vienne pour une soirée musicale avec Mozart, Beethoven et les musiques d’Europe centrale. .
Eglise de Sauveterre de Rouergue Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie sauveterre.initiatives@gmail.com
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English :
Pianoforte and violin recital on period instruments
L’événement Récital pianoforte-violon Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)