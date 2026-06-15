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Récital pianoforte-violon Sauveterre-de-Rouergue

Récital pianoforte-violon Sauveterre-de-Rouergue

Récital pianoforte-violon Sauveterre-de-Rouergue jeudi 13 août 2026.

Adresse : Eglise de Sauveterre de Rouergue

Ville : 12800 Sauveterre-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Tarif :

Sauveterre-de-Rouergue

Récital pianoforte-violon

Eglise de Sauveterre de Rouergue Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Récital pianoforte-violon sur instruments d’époque
Ce concert exceptionnel aux chandelles vous transportera à Vienne pour une soirée musicale avec Mozart, Beethoven et les musiques d’Europe centrale.   .

Eglise de Sauveterre de Rouergue Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie   sauveterre.initiatives@gmail.com

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English :

Pianoforte and violin recital on period instruments

L’événement Récital pianoforte-violon Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)