Randonnée dans la fraîcheur du matin Gramond-Boussac Sauveterre-de-Rouergue
mardi 4 août 2026 · Sauveterre-de-Rouergue
Informations pratiques
Sauveterre-de-Rouergue
Randonnée dans la fraîcheur du matin Gramond-Boussac
Place des Arcades Sauveterre-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
La plus belle façon de découvrir notre Ségala sauvage de caractère , n’est-ce pas par la randonnée pédestre ? Le Club des Randonneurs du Naucellois vous montre le chemin, pour plus de convivialité !
Distance 8 km
Difficulté **
Durée 3h
Départ 9h
Covoiturage oui
Animateur Ghislaine GRANDET, Pierre DELCAUSSE, Jean-Pierre THUERY (06 81 89 86 53)
Rendez-vous devant l’office de tourisme, Place des Arcades, 10 min avant le départ
Détails pratiques
Prévoir un équipement adapté bonnes chaussures, boisson, vêtements de pluie, lampe torche ou frontale et gilet fluo.
Les chiens et les poussettes ne sont pas autorisés.
Le programme peut être modifié en fonction de la météo et de l’état des sentiers. .
Place des Arcades Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 81 89 86 53 randonneurs_naucellois@orange.fr
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English :
Isn’t hiking the best way to discover our Ségala wilderness of character ? The Club des Randonneurs du Naucellois shows you the way, in a convivial atmosphere!
L’événement Randonnée dans la fraîcheur du matin Gramond-Boussac Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)